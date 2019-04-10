Штаб Зеленского: Никаких кадровых решений пока не принималось 11 10.04.2019, 14:46

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Команда кандидата в президенты Украины опровергла информацию о выборе кандидатур для будущих министров.

В штабе кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского не принимали никаких решений о кадровых назначениях, которые Зеленский может сделать в случае победы на выборах.

Об этом сообщает пресс-служба кандидата в Facebook, пишет censor.net.ua.

"В СМИ появилась информация о назначениях, которые Владимир Зеленский якобы планирует после победы на выборах Президента Украины.

Обращаем ваше внимание, что эти сообщения основаны на домыслах и предположениях. Никаких кадровых решений в команде Владимира Зеленского не принимали. Более того, они не будут кулуарными, ведь недаром мы спрашивали украинцев, кого бы они хотели видеть на ключевых должностях", - сказано в сообщении.

По данным Команды Зе, сейчас идет процесс анализа и отбора кандидатур для назначения на государственные посты, находящихся в компетенции Президента:

"Кандидаты будут объявлены до голосования во втором туре, как и обещал Владимир. Мы не исключаем, что у тех или иных претендентов могут быть замечания, ведь идеальных людей не существует".

"Однако уверяем, что мы руководствуемся четкими принципами отбора: профессионализм в сфере компетенции, которую требует должность; отсутствие подозрений в совершении коррупционных деяний; отсутствие деловых и политических связей со страной-агрессором; готовность добровольно уйти в отставку в случае возникновения подозрений в ненадлежащем использовании власти и превышении полномочий", - подчеркнули в штабе Зеленского.

Весте с тем отмечается, что любые прогнозы относительно персонального состава команды, обнародование любых фамилий в связи с должностями преждевременно.

"Команда Зеленского и его представители не делают таких предположений ни публично, ни конфиденциально. Список на назначение объявит Владимир Зеленский. Подчеркиваем: только он и только в тот срок, о котором он говорил раньше", - резюмировали в штабе кандидата в президенты.

Напомним, ранее источники LIGA.net сообщили, что главой МИД Украины в команде Зеленского планируют назначить экс-министра финансов Александра Данилюка, главой Генпрокуратуры Украины – экс-прокурора США Марту Борщ либо бывшего главу Национального антикоррупционного управления Румынии Лауру Ковеши. Должность председателя СБУ - экс-главе СБУ, экс-начальнику Главного управления военной разведки Минобороны Украины Игорю Смешко.