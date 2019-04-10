Суд вынес приговор беглому экс-главе Гомельского района 5 10.04.2019, 14:51

2,268

Александр Ситница

Фото: tut.by

Александр Ситницa получил 10 лет колонии усиленного режима с конфискацией.

Суд Центрального района Гомеля вынес приговор бывшему председателю Гомельского райисполкома Александру Ситнице. Он был в СИЗО почти год, пишет tut.by.

Суд признал Ситницу виновным во взятке, покушении на взятку и превышении служебных полномочий и вынес ему приговор — 10 лет колонии усиленного режима с конфискацией. Именно столько, напомним, просил гособвинитель.

Во время судебных разбирательств адвокат Ситницы и он сам были не согласны с тем, что прокурор, по их мнению, строил обвинение лишь на показаниях свидетелей и потерпевших, данных в ходе предварительного следствия, и не обращал внимания на показания, данные в суде, — а они существенно разнятся.

Ни один из потерпевших позже не признал себя таковым. Бывшие директор ОАО «Комбинат «Восток», директор КСУП «Урицкое», а также замдиректора Гомельской птицефабрики в суде заявили, что никаких претензий — ни моральных, ни материальных — к Ситнице не имеют и виновным его не считают. Гособвинитель в свою очередь потребовал дать правовую оценку действиям участников процесса, которые изменили свои показания в суде.

Напомним, в середине апреля председатель Гомельского райисполкома Александр Ситница неожиданно для всех исчез. Никто из коллег и подчиненных главы района так и не смог ответить, где находится чиновник, а его телефон был отключен.

Позже в МВД сообщили, что его нашли и задержали в России и что он обвиняется во взятке и превышении служебных полномочий. По мнению следствия, Ситница лоббировал интересы частных фирм, руководители которых впоследствии благодарили его за такое покровительство.

Александр Ситница возглавлял Гомельский райисполком с 2009 года.