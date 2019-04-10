Кастусь Жуковский: Хочу, чтобы отношение государства к независимым журналистам изменилось 1 10.04.2019, 15:12

Кастусь Жуковский и его представитель Леонид Судаленко

Фото: БАЖ

Гомельскоий журналист-фрилансер отстаивает в ООН права коллег по цеху.

Комитет ООН по правам человека зарегистрировал (№3284/2019) и направил Правительству Беларуси для комментариев жалобу гомельского журналиста-фрилансера Кастуся Жуковского. Об этом 10 апреля официальным письмом извещен его представитель, юрист Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ) Леонид Судаленко, который ведет дело на международном уровне, сообщает «Гомельская весна».

В жалобе в ООНовский Комитет перечисляется 10 случаев привлечения Жуковского к ответственности в течение 2017 года за сотрудничество с «Белсатом».

«Хочу, чтобы в мире знали, что в Беларуси преследуют журналистов-фрилансеров, создают препятствия в нашей деятельности, обвиняют в незаконном изготовлении продукции СМИ. Похоже, что с помощью крупных штрафов государство просто поправляет свое финансовое положение. Хочу, чтобы отношение государства к независимому журналистскому обществу изменилось», – заявил Кастусь Жуковский.

В 2017 году на Кастуся Жуковского милиция составила около двух десятков протоколов за сотрудничество с телеканалом «Белсат» – различные суды Гомельской области в течение года наказали журналиста штрафами на общую сумму свыше 4-х тысяч Евро, что превышает среднегодовой заработок по стране в целом.

Это не первая жалоба Кастуся Жуковского, которая будет рассматриваться в ООН. Ранее он зарегистрировал здесь жалобы по результатам работы без аккредитации для польского спутникового телеканала «Белсат» за 2016 и 2015 годы.

Напомним, в отношении независимых журналистов-фрилансеров белорусское правительство ведет бескомпромиссную борьбу. Несмотря на возросшее количество жалоб в Комитете ООН по правам человека чиновники продолжают твердить – аккредитация благо, которое не замечают журналисты.

Юрист БАЖ Леонид Судаленко считает, что другого пути, кроме как поднимать эти вопросы на международном уровне не существует, а журналисты должны показать чиновникам, что информация, это не то, на что нужно спрашивать разрешение у государства.

«В понимании европейских ценностей и стандартов прав человека аккредитация является инструментом, облегчающим возможности журналистов на получение информации, наши же чиновники считают ее разрешением на работу», - подчеркнул эксперт.

За последние годы милиция десятки раз задерживала Жуковского. Вначале года Кастусь Жуковский вместе с семьей был вынужден покинуть Беларусь и попросить убежище в одной из стран Европы из-за страха за свое будущее и будущее своей семьи.