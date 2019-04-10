Польша вспоминает жертв Смоленской катастрофы 1 10.04.2019, 15:19

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Фото: PAP/Radek Pietruszka

Сегодня - девять лет cо дня катастрофы польского президентского самолета ТУ-154М.

В катастрофе погибли 96 человек. Жертвами катастрофы стали президент Польши Лех Качиньский и его супруга, последний президент Польши в изгнании Рышард Качаровский, представители высшего военного командования, политических партий, общественные и религиозные деятели, сообщает «Польское радио».

Элита польского общества летела в Россию, чтобы почтить память жертв Катынского преступления.

В годовщину Смоленской катастрофы по всей Польше пройдут памятные мероприятия. Главные церемонии пройдут у Президентского дворца, возле памятника Леху Качиньскому у здания Варшавского гарнизона, у Памятника жертвам Смоленской катастрофы, расположенного на площади Юзефа Пилсудского, а также на кладбище «Повонзки».

Вечером, в 19.00, храме Святого Иоанна Крестителя в Старом городе Варшавы состоится месса за упокой погибших в Смоленской катастрофе.

В 20.30 по центральным улицам Варшавы пройдет памятное шествие с участием представителей высших органов власти страны, после чего у Президентского дворца состоится митинг.

В течение 9 лет с момента Смоленской катастрофы появился ряд гипотез о ее причинах и ходе событий. В феврале 2016 года, по решению тогдашнего министра обороны Польши Антони Мацеревича, в Польше возобновили расследования Смоленской катастрофы. Обломки польского самолета до сих пор остаются в России. Польша постоянно, но безуспешно добивается их возвращения.