Спикер штаба Порошенко сравнил команду Зеленского с Ноевым ковчегом 14 10.04.2019, 15:40

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Владимир Зеленский

Фото: Reuters

Позиция шоумена по многим ключевым вопросам украинской политики остается загадкой.

Позиция кандидата в президенты Владимира Зеленского напоминает уравнение со сплошными неизвестными, а состав его команды – вызывает большой общественный интерес, поскольку "кто и что в результате сможет вылепить из этого пластилина, остается большой загадкой". Об этом сегодня на брифинге заявил спикер предвыборного штаба Петра Порошенко Олег Медведев, сообщает liga.net.

"Поскольку команда тщательно скрывает от общества самого кандидата, а позиция кандидата Зеленского напоминает уравнение со сплошными неизвестными, то состав свиты, которая будет играть за этого короля, вызывает большой общественный интерес", - сказал он.

Комментируя обнародованный вчера состав экспертов команды Зеленского, Медведев сравнил его с Ноевым ковчегом - по его словам, в него вошли как сторонники евроатлантической интеграции, так и люди, которые еще несколько лет назад открыто декларировали свою принадлежность к русскому миру. Особую обеспокоенность Медведев выразил по поводу экспертов по гуманитарным вопросам.

Он также добавил, что в списке экспертов профессионалы высокого уровня, которых он хотел бы видеть и в штабе Порошенко.

Ранее сегодня в штабе Зеленского опровергли информацию о том, что уже приняли ряд кадровых решений на случай его победы во втором туре президентских выборов 21 апреля.

Заявление стало реакцией на материал LIGA.net - План Зеленского. Первые десять решений в случае победы, в котором, в том числе, речь шла о возможных кадровых назначениях: МИД может возглавить экс-министр финансов Александр Данилюк, ГПУ - экс-прокурор США Марта Борщ, либо экс-глава Национального антикоррупционного управления Румынии Лаура Ковеши, а СБУ - Игорь Смешко.