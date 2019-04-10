Сколько белорусов уехали жить за Буг 12 10.04.2019, 15:41

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«Страна для жизни» в одной цифре.

Власти Польши озвучили цифры, которые не могут не насторожить. По данным польского Управления по делам иностранцев, число граждан Беларуси, получивших право на долгосрочное пребывание в Польше, достигло 21 тысячи. Теперь белорусы являются второй по величине группой иностранцев в Польше после украинцев, опередив немцев, сообщает polsha24.com.

На первый взгляд, для страны с населением в 9,5 миллионов человек эта цифра не выглядит пугающей. Но при ближайшем рассмотрении ситуация начинает настораживать, пишет «Солидарность».

Во-первых, стоит отметить тенденцию: в сравнении с 2017 годом количество белорусских граждан, переехавших жить в Польшу, увеличилось почти вдвое. Это произошло на фоне стагнации экономики в нашей стране.

Во-вторых, количество уехавших сопоставимо с населением среднего белорусского района. Например, Кореличского, где на сегодня проживает чуть более 19 тысяч человек. Для страны с не самой благоприятной демографической ситуацией это достаточно тревожный факт.

Третий момент. Стоит обратить внимание на то, кто уезжает из страны. Как отмечает Управление по делам иностранцев, в большинстве своем в Польшу перебирается молодежь: около 59% составляют переселенцы в возрасте 20-39 лет, 23% — 40-59 лет, 14% моложе 20 лет.

Можно предположить, что привлекательность нашей западной соседки в глазах соотечественников будет только возрастать. Что, собственно, подтверждают данные о росте числа трудовых мигрантов.

Здесь не нужно десятилетиями ждать обещанной властями планки зарплат в морально устаревшие «попятьсот». Их уже можно зарабатывать, поехав в Польшу простым продавцом. А белорусский врач здесь может рассчитывать на зарплату, которой еще только мечтают москвичи и петербуржцы.