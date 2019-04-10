Польский МИД держит на контроле ситуацию с обысками в офисе «Белсата» 1 10.04.2019, 15:53

Cвобода СМИ и свобода выражения - это базовые гражданские ценности, которые необходимо уважать.

"Мы контактируем и с Белсатом и с властями Беларуси, чтобы выяснить обстоятельства обыска в минском офисе "Белсата", - сказала польскому пресс агентству пресс-секретарь Министерства иностранных дел Польши Эва Сувара, cообщает "Радыё Рацыя".

Она добавила, что свобода СМИ и свобода выражения - это базовые гражданские ценности, которые необходимо уважать. "Белсат" с момента своего появления регулярно подвергается давлению со стороны белорусских властей и силовиков. Обыски в офисах "Белсат" проходили и раньше - в 2010 г., и в 2017. Журналистов, сотрудничающих с телеканалом штрафуют, задерживают, сажают на сутки. В течение последних двух лет журналисты "Белсата" выплатили штрафов на сумму более $87 тысяч долларов.