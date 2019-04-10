Беларусь и Россия проведут совместные военные учения десантников 13 10.04.2019, 16:02

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Активная фаза учений пройдет на полигонах под Брестом.

16-18 апреля на полигоне Брестский пройдут плановые российско-белорусские батальонные тактические учения с боевой стрельбой. Об этом сообщает пресс-служба минобороны Беларуси.

В учениях будет задействован десантно-штурмовой батальон 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады и парашютно-десантный батальон 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады, усиленный парашютно-десантной ротой российских ВДВ.

9 апреля прибыла парашютно-десантная рота 106-й воздушно-десантной дивизии ВДВ Вооруженных Сил РФ.

"Замыслом учений под руководством заместителя командующего силами специальных операций Вооруженных Сил предусмотрена отработка действий подразделений, в том числе совместных, по ведению контрдиверсионных действий и взятие под контроль условного района ответственности, поиску и уничтожению условных диверсионных разведывательных групп противника и незаконных вооруженных формирований", - отметили в пресс-службе.