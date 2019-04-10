Выборы в Израиле: Нетаньяху, скорее всего, станет премьером в пятый раз 10.04.2019, 16:14

Биньямин Нетаньяху

Фото с сайта eadaily.com

Действующий премьер надеется на поддержку идеологически близких ему партий.

На внеочередных парламентских выборах в Израиле действующий премьер Биньямин Нетаньяху и его главный соперник Бени Ганц набрали почти равное число голосов, однако Нетаньяху, вероятнее всего, удастся в пятый раз возглавить правительство благодаря поддержке идеологически близких ему партий, cообщает BBC.

По итогам подсчета 97% бюллетеней, и правая партия "Ликуд" во главе с Нетаньяху, и блок "Кахоль-Лаван" во главе с отставным генералом Бени Ганцем получают по 35 мест в Кнессете из 120.

Оба политика объявили о своей победе, но Нетаньяху потенциально сможет опереться на союзников среди других правых партий и сколотить правящую коалицию. По прогнозам израильских СМИ, вместе с союзниками у "Ликуд" будет в новом составе кнессета 65-67 голосов. Ганцу сформировать коалицию подобной численности будет намного сложнее.

Первые экзитполы указывали, что "Кахоль-Лаван" получит 37 мест в парламенте, а "Ликуд" - 36. Однако уточненные результаты опросов показали небольшой отрыв партии Нетаньяху.

Ни одна партия в истории Израиля не получала в парламенте абсолютное большинство.