Снега больше нет 1 Кирилл Живолович

10.04.2019, 16:22

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Прекрасной иллюстрацией того, как работают в стране коммунальные службы, является казус, который случился в Молодечно.

Маленькая деталь, незаметная в масштабах страны, лучше всего характеризует уровень исполнителей самой разной значимости, вне зависимости от их должностей и степени влияния.

Некоторые современные технологии все же приходят в жизнь не только отдельных граждан страны, но и в систему взаимоотношений с государственными органами. На одном из интернет-ресурсов, призванных облегчить такие взаимоотношения, имеется возможность обратиться с запросом в то или иное ведомство или учреждение – в нужные подразделения горисполкомов или городских служб.

В основном это запросы повседневного характера, касающиеся жилищно-коммунальных услуг и городского хозяйства, с привязкой к карте города. Хорошая в целом задумка, технологичная реализация, неплохая эффективность. Но это только если в целом и без проникновения в глубинные процессы. Потому что ЖЭСы в нашей стране все равно остались ЖЭСами, а коммунальщики – коммунальщиками. Даже после переезда в новые здания, после переодевания в новую униформу и после всеобщего подключения к интернету.

В середине января на упомянутом интернет-ресурсе появилось обращение граждан. Они пожаловались на то, что на улице Францыска Скарыны в Молодечно не убирается снег с дороги. Даже прикрепили фото с автомобилями, утопающими в снежных массах прямо на проезжей части. Каким образом происходят дальнейшие взаимодействия с коммунальными службами, не совсем понятно, но на примере других жалоб можно увидеть довольно оперативные реакции и даже убедиться по официальным ответам, что многие обращения граждан всерьез рассматриваются, а проблемы решаются.

В случае со снегом на молодеченской улице ответ тоже был дан. Так и написано: «Официальный ответ, УП «Коммунальник», г.Молодечно, ПТО». И сам ответ по существу: «Произведена уборка снега». Немного смущает лишь дата ответа – 3-го апреля. Да, это похоже на розыгрыш или анекдот, но официальный ответ по вопросу заснеженной улицы в середине января появился в начале апреля и гласит, не моргая ни от стыда, ни от глупости: «Произведена уборка снега».

Интересно развивались события и далее. В одном из сообществ минчане взялись сначала смеяться с такого ответа, а потом загрустили. Потому что выяснилось, что это распространенная среди коммунальщиков практика. Подобные ответы сразу после прихода тепла получили многие гражда-не – одни жаловались в феврале на заледеневший тротуар возле подъезда, другие – на снежные сугробы по дороге к школе, третьи – на заснеженную парковку во дворе дома, четвертые – еще на что-то, связанное с зимней непогодой и обращением за помощью к коммунальщикам. И ответы по всем этим обращениям были получены – аккурат в конце марта – начале апреля, когда весеннее солнце и неизбежность природных процессов все сделали вместо людей в рабочих комбинезонах, способных решать задачи любой сложности.

Не хочется перекладывать возникающие аналогии на другие службы, ведомства и органы – у каждого нормального гражданина спокойно может выстроиться логическая цепочка самостоятельно. А вот про коммунальщиков есть что добавить.

Это ведь у них зима всегда наступает внезапно. В октябре-ноябре «неожиданно» снижается температура воздуха в стране, и в квартирах становится холодно. Но они никогда не спешат включать отопление, потому что мало ли – вдруг через неделю снова потеплеет, правда? В ноябре-декабре «неожиданно» выпадает снег, и они не успевают его убирать. С этим тоже все понятно – с чего бы это вдруг в Беларуси в ноябре-декабре выпадать снегу?

Логика у хорошего коммунальщика всегда железная: если хорошенько подождать, то все само растает, пройдет и рассосется. К чему лишний раз метлой и лопатой махать? Тем более, что коммунальная техника и специальное оборудование – это вещи дефицитные и дорогостоящие, надо их беречь. И самих себя тоже крепко напрягать нельзя – ни к чему это. Будет команда – напрягут все тазобедренные мышцы, а без команды зачем?

Но когда команда есть, то коммунальщики и другие спецслужбы горазды на многое. Например, как на прошлой неделе в Куропатах. Плотными рядами, со спецтехникой и в униформе, почти с песнями и без лишних обращений граждан – сделали свое коммунальное дело и все. Странно, что не решили подождать, пока кресты сами сгниют, но у них ведь тоже раз на раз не приходится – неизвестно, будет ли еще снег или скоро листья опадут. Но пусть крепко не беспокоятся: снег уже растаял, снега больше нет, а настоящая весна придет обязательно. Даже в том случае, если никто не отдаст такой команды.

Кирилл Живолович, «БелГазета»