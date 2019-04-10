Фотофакт: Астрофизики показали первое в истории изображение черной дыры 7 10.04.2019, 16:50

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Иллюстрационное фото Getty Images

Астрономический объект на снимке больше по размеру, чем вся наша Солнечная система.

Ученые из международного проекта Event Horizon Telescope (EHT) впервые в истории показали изображение черной дыры. Его удалось сделать с помощью сети из восьми телескопов, расположенных на разных континентах, пишет «Новая газета».

Фото: Event Horizon Telescope

Черная дыра — область в пространстве, которая возникла в результате полного гравитационного коллапса вещества. Ее гравитационное притяжение настолько велико, что ни вещество, ни свет, ни другие объекты не могут ее покинуть.

Черная дыра, запечатленная на снимке EHT, расположена на расстоянии 55 млн световых лет (более 500 трлн километров) от Земли, ее масса в 6,5 млрд раз больше массы Солнца.

«То, что мы видим [на снимке], — больше по размеру, чем вся наша Солнечная система. Это одна из самых массивных черных дыр, которые в принципе могут существовать», — рассказал «Би-би-си» профессор университета Неймгена в Нидерландах Хейно Фальке.

Над этим открытием работала команда из более чем 200 исследователей. До этого существование черных дыр было лишь гипотезой. Их возможное существование доказали уравнения общей теории относительности Альберта Эйнштейна еще в начале 20-го века. Однако «вещественных» доказательств у ученых не было.