Антоний Мацеревич: Причиной крушения Ту-154М под Смоленском были взрывы 5 10.04.2019, 17:15

1,900

Антоний Мацеревич

Фото: charter97.org/Иван Межуй

Действия пилотов или других лиц на борту польского самолета не приводили к трагедии.

Председатель Подкомиссии по вопросам повторного расследования Смоленской катастрофы Антони Мацеревич заявил, что действия пилотов или других лиц на борту польского президентского Ту-154М не приводили к трагедии, которая произошла в апреле 2010 года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Польское радио".

"Не пилоты, не какие-то действия лиц, находившихся на борту, привели к той трагедии, а взрыв. Сегодня уже благодаря британцам мы это знаем. Мы не определяем характер взрыва. Мы знаем наверняка, что в этом взрыве задействовали тротил, что не означает, что нам известно, какой была формула этого взрыва", - сказал Мацеревич.

Он также сообщил, что подкомиссия направила в прокуратуру ходатайство о возможности совершения преступления экс-председателем Комиссии по расследованию авиакатастроф Ежи Миллером и членами комиссии периода выяснения причин катастрофы в 2010 году. Мацеревич сказал, что это заявление является результатом предыдущих исследований и выводов его подкомиссии.

"Во-первых, действия всей комиссии под председательством господина Миллера. Ходатайство касается их небрежности, фальсификаций, которые они допустили, и невыполнения обязанностей. Это касается самого господина Миллера, который в подписанном с русскими меморандуме, подтверждая правдивость черных ящиков и соглашаясь дать их россиянам, которые могут вернуть их, когда захотят, совершил преступление по статье 129", - сказал он.

В середине апреля 2018 года подкомитет Минобороны Польши опубликовал технический отчет по Смоленской катастрофе, в котором говорится о том, что самолет Ту-154М был разрушен во время взрыва, который произошел над землей.

В марте 2019-го лаборатория судебно-взрывчатых веществ Forensic Explosives Laboratory, подчиненная Министерству обороны Великобритании, подтвердила, что обнаружила следы веществ, которые используются для производства взрывчатки, в частности тротила, на большинстве из 200 образцов обломков, переданных ей Национальной прокуратурой Польши.

В катастрофе погибло 96 человек, в том числе президент Польши Лех Качиньский с супругой Марией.