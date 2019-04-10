Почему белорусской корове не помогает никакое «военное положение» 11 Юрий Пшенник

10.04.2019, 17:23

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Пора бы прекратить бросаться терминами, которые исполнители не понимают.

В последнее время Лукашенко всё чаще и чаще использует термин «военное положение». Украина даже в период активных боевых действий военное положение не вводила, а у нас его всё настойчивее предлагают в мирное время. Дисциплина и порядок – основное требование Лукашенко, который недавно поручил главе своей администрации и председателю Комитета госконтроля перевести на военное положение некоторые хозяйства.

Наводить порядок в Могилевской области будут Михаил Русый и Леонид Заяц, чтобы озвучить принятое им решение. Леонид Заяц займет пост председателя Могилевского областного исполнительного комитета, а Михаил Русый будет направлен на должность помощника Лукашенко – инспектора по Могилевской области. «Это приказ, – напутствовал их Лукашенко, – вы вдвоем едете в Могилевскую область, наведете там железный порядок и доложите мне. Я буду у вас каждый месяц в Могилевской области. Чем смогу, тем помогу. Но прежде всего вы там посеете как надо, по технологии. И в течение месяца, если вам надо перевести Могилевщину на военное положение, как сейчас в “Купаловском”, переводите».

Люди обратили внимание на воинственную риторику. Так, один комментатор на TUT.BY пишет: «С каким бы удовольствием этот деятель всю страну перевел бы на военное положение, граждан загнал бы в трудовые коммуны, конфисковал бы всю движимую и недвижимую собственность, и заставил бы работать по 12 часов в день за трудодни. Но... пока не может, хотя и очень хочется».

Не исключено, что Лукашенко понимает «военное положение» несколько иначе. Но как – неизвестно, потому что этот пугающий термин практически никакой конкретикой он не дополняет. Возможно, во всяком случае создается такое впечатление, что не очень представляет и сам, что же это такое, «военное положение», и к чему оно обычно приводит, если вводить его, не понимая сути, просто чтобы напугать людей. Реально же военное положение само по себе это не панацея. Оно бывает разным. Чаще всего военное положение – это действительно страшно. И зачастую страшно неэффективно. Поэтому Украина его и не вводила, так как боялась окончательно обвалить экономику.

У нас же сегодня – «военное положение», «наведение порядка», «дисциплина», а белорусские коровы молока дают меньше всех на постсоветском пространстве. Средняя украинская корова в 2018 году производила 6054 кг молока, средняя российская – 6094 кг. В то же время средняя белорусская корова дала только 5004 кг – и это рекордный для нашей страны год, сообщает «Наша Нiва». По этим показателям Украины и России отстают от Латвии и еще более радикально – от Эстонии или Финляндии, где каждая корова дает более 9000 кг молока. Что касается Беларуси, то наша страна плетется в хвосте – как по надоям, так и по заработной плате в сельскохозяйственной сфере. В России и Украине аграрный сектор был приватизирован, в Беларуси он фактически остается под жестким централизованным контролем государства.

Похоже, тут не «военное положение» нужно, а хозяева. Если человек купил корову за «свои кровные», то он не станет держать её голодной и по уши в навозе. Ему деньги вернуть надо, а то детям есть нечего будет. И это стимулирует сильнее, чем угрозы ввести «военное положение».

Аналогично и с «наведением порядка». Термин очень активно используется, но конкретная суть его нигде не прописана. Каждый исполнитель понимает его по своему, программист, скажем, – как устранение «глюков» в программе, а сотрудник МВД или КГК совсем по-другому. Так что нужно чётко определиться, какого порядка мы хотим от экономики и действовать в этом направлении.

«Дисциплина» – еще один расхожий термин, который довольно трудно понять. Это как? Все должны ходить строем, есть, спать и справлять естественные нужды по приказу «сержанта»? Но те, кто ходит строем, обычно ничего в казну не приносят, а только берут из нее. Если распространить такую «дисциплинку» на всю страну, то государство погибнет. Те же, кто казну пополняет, особенно в нормальных странах, строем обычно не ходят и действуют зачастую не по приказу. Бывает даже рабочий график сами себе устанавливают. Все что пожелаешь – только деньги фирме приноси. Нам же вроде как тоже деньги от экономики нужны в первую очередь, а не «жэстачайшы» порядок. Значит Лукашенко имел в виду другую дисциплину? Но какую? Термин есть, используется часто, а что означает, не ясно. Догадывайся сам. Вот бюрократы на местах и догадываются кто во что горазд. Причём всё больше по части строгого учета времени проведенного сотрудниками в туалетах и в прочих подобных вещах (и это не шутка, знаю такие «конторы»), а не в части повышения прибыльности субъекта хозяйствования.

В начале 2019 года в Беларуси было очень много финансово слабых компаний с рентабельностью ниже нуля или в пределах 0-5%. Их доля среди отчитавшихся организаций составила 61,8%. Удельный вес нерентабельных и низкорентабельных организаций превышал 50% во всех областях и в Минске… Самая низкая доля таких компаний была зарегистрирована в столице – 54,4%, самая высокая – в Витебской (67,8%) и Могилевской (67,1%) областях. Значительный вклад в высокий вес нерентабельных и низкорентабельных компаний на Витебщине и Могилевщине дает сельское хозяйство. В обрабатывающей промышленности Беларуси удельный вес нерентабельных и низкорентабельных организаций достиг 58,7%, в горнодобывающей – 78,6%, в энергетике – 25,9%. В сельском хозяйстве нерентабельны или низкорентабельны были ровно 2/3 организаций – 66,6%, среди строительных компаний – 65,9%, сообщает banki24.by.

Пора бы прекратить бросаться терминами, которые исполнители не понимают точно, и, вполне возможно, не до конца понимает и сам отдающий приказы. Когда отдается приказ суть которого не понимает никто, наступает хаос. Имело бы смысл опубликовать документ, четко разъясняющий всем исполнителям, что такое «военное положение» в мирное время, да еще в коровнике или в экономике в целом. Чаще всего у нас такими грозными терминами прикрывают произвол и управленческую некомпетентность начальников. Послали как-то раз финансиста белить коровники, причем проигнорировав жалобы на плохое самочувствие, он там и умер. А что, «война всё спишет». Другой упал с крыши коровника и разбился насмерть, третий повесился, получив невыполнимый приказ.

Да, согласен, нашу экономику нужно срочно спасать. И сельское хозяйство – едва ли не самое слабое звено тут. Конкурентоспособность этой отрасли уже уступает буквально всем соседям. Тут же не одни коровы. Можно вспомнить эпопею с сахаром, когда вдруг выяснилось, что российские сахарные заводы в полтора раза эффективнее наших.

Пришлось спасать свои чрезвычайными и нерыночными мерами. И так ведь практически везде. Понятно, что выжить такая система не может в долговременной перспективе. И тут не непонятными, хотя и очень грозными, терминами бросаться надо, а срочно разрабатывать и принимать меры по преобразованию села к современному, цивилизованному уровню. И в качестве образца видимо всё же стоит взять Эстонию с Финляндией, а не сталинские времена. «Сталинская» корова молока давала примерно на уровне европейской козы. Не обращая внимания на «военные положения» и НКВД. Это, уверен, не тот образец, к которому мы должны стремиться.

Юрий Пшенник, «Наше мнение»