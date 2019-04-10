Политзаключенный Михаил Жемчужный добился улучшения питания в колонии 2 10.04.2019, 17:43

Михаил Жемчужный

Фото: «Радыё Свабода»

За это его благодарят все заключенные.

Политзаключенный Михаил Жемчужный продолжает находиться в помещении камерного типа (ПКТ) в колонии в Горках, куда он был переведен 21 февраля после того, как отбыл очередные 10 суток в ШИЗО.

"Жемчужный будет обращаться в Верховный суд с просьбой пересмотреть его дело", — рассказал сайту palitviazni.info правозащитник Леонид Светик, который переписывается с Жемчужным.

В общей сумме, с момента перевода Михаила Жемчужного в июле 2017 года в исправительную колонию г. Горький в отношении него 26 раз применялись меры дисциплинарного взыскания.

Только за период с середины октября прошлого года по январь этого, Жемчужный провел в ШИЗО 35 суток и один месяц в ПКТ.

"Михаил вновь выражает обеспокоенность, что многие письма до него не доходят, — говорит Леонид Светик. — Они уничтожаются и с составлением протоколов, и даже без этой процедуры. Но, по словам Жемчужного, его жалобы все-таки дают плоды, так как в последнее время после 10 суток штрафного изолятора политзаключенного отправили не опять в ШИЗО, а на три месяца в ПКТ, где условия содержания все-таки более мягкие".

Кроме того, Михаил Жемчужный сообщил, что, возможно, из-за его жалоб покинул свой пост начальник санитарной части колонии. Именно этот человек в свое время подтверждал, что арестанту можно находится в ШИЗО более 400 суток.

"По этому поводу Михаил Жемчужный жаловался в управление здравааховы, и через какое-то время тот человек уволился, — добавляет Леонид Светик. — Также он вновь будет обращаться в Верховный суд с просьбой пересмотреть его дело.

Кстати, после его жалоб в колонии улучшилась питание, за что все заключенные благодарят Жемчужного".