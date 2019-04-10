Беляцкий сравнил суд над Петрухиным с процессами над советскими диссидентами 10.04.2019, 17:57

Сергей Петрухин и Алесь Беляцкий

Такое уже было в СССР в 70-80-ые годы.

Зал суда, заполненный сотрудниками милиции в штатском, напомнил правозащитнику Алесю Беляцкому то, что происходило в СССР в 70-80-е годы, во время судов над диссидентами, пишет правозащитный центр «Весна».

Он поделился своим мнением по поводу судебного процесса над брестским блогером Сергеем Петрухиным, который начался в Бресте 9 апреля, а также прокомментировал инцидент в зале заседаний.

Люди, которые пришли поддержать Петрухина, не смогли присутствовать на открытом судебном заседании: все места оказались заняты сотрудниками милиции в штатском. Тем, кому не хватило места, судья Александр Семенчук велел удалиться. Люди не хотели выходить, их вывел ОМОН. В зале удалось остаться лишь нескольким журналистам и брестчанке Людмиле Захаренко.

Напомним, Сергея Петрухина обвиняют по ч. 2 ст. 188 (Клевета) и ч. 2 ст. 189 (Оскорбление) УК РБ. Потерпевшими по делу проходят сотрудники Ленинского РОВД. Заявления они написали из-за видеоролика, который Петрухин снял в марте прошлого года в здании суда Ленинского района Бреста и вел стрим на YouTube, а также комментария к видео, который он оставил в соцсети «ВКонтакте».