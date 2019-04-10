Порошенко раскритиковал план Зеленского по прекращению войны на Донбассе 1 10.04.2019, 17:56

Действующий президент Украины считает, что кандидат в президенты Зеленский не очень осведомлен с ситуацией в зоне ООС.

План "перестать стрелять" не поможет завершить войну на Донбассе. Об этом заявил действующий президент и кандидат в президенты Украины Петр Порошенко во время брифинга на НСК "Олимпийский", передает "112 Украина".

В ответ на просьбу прокомментировать заявления кандидата в президенты Владимира Зеленского о том, что для завершения конфликта необходимо прекратить огонь, Порошенко отметил, что его оппонент, вероятно, не очень осведомлен о ситуации в зоне проведения ООС.

"Возможно, господин Зеленский не очень осведомлен об этом, но я, как президент и как верховный главнокомандующий, санкционировал уже 19 раз режим "прекращение огня". И на сегодняшний день ВСУ находятся именно в таком режиме. Но существуют совершенно четкие директивы, как должны действовать военнослужащие ВСУ, когда на них совершается нападение, в том числе с применением тяжелого оружия, которое запрещено минскими договоренностями", - заявил он.

Порошенко также напомнил о том, что не так давно Украина опять понесла потери на востоке, и подчеркнул, что в таких условиях оставлять военнослужащих безоружными - абсолютно некомпетентно, непрофессионально и безответственно.