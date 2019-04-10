Михаил Грабовский: Предложение помочь на ЧМ-2019 поступало, но не от Беларуси, а от Казахстана 10.04.2019, 18:09

Михаил Грабовский

Известный белорусский хоккеист рассказал, следит ли за выступлениями сборной Беларуси.

- Следишь за сборной? Впервые за 14 лет команда провалилась в дивизион рангом ниже. Ожидал, что такое может произойти?

- За сборной слежу. Конечно, не ожидал и верил, что этого просто не может быть, но другие команды подтягиваются, а мы пока отстаем, наша стройка затянулась.

- Шансы вернуться с первого раза неоднозначны, команда едет на турнир с составом, где не будет ни Грабовского, ни Калюжного, ни Сергея Костицына, непонятно, кто займет место в воротах — такого давно не было…

- Это же отлично для молодых ребят, пусть проявляют себя.

- Тревожно, что пока все стараются двигаться вперед, мы двигаемся назад. "Динамо" снова проигрывает, в НХЛ никого не видно из белорусов. Почему так?

- Все зависит от того, насколько искренне люди хотят, чтобы наш хоккей двигался вперед. У нас в первую очередь хотят урвать, и чем больше, тем лучше. Или просто поехать и посидеть в VIP-ложах на чемпионате мира. Настоящих преданных хоккею людей не так много, и их не спрашивают. Все прекрасно это знают, но правду сказать боятся, потому что такие же рвачи и подхалимы. Но цветы всегда прорастают среди сорняков, и у нас появятся игроки, которые будут играть в сильнейших лигах.

- Тебе от нового тренерского штаба не поступало предложений поддержать сборную в Казахстане? Покататься с молодыми парнями, подбодрить их.

- Предложение поступало помочь, но не Беларуси, а Казахстану, от Андрея Скабелки. Меня Дэйв (Льюис — экс-главный тренер сборной Беларуси) звал в прошлом году. Я поехал помочь, но оказался на трибуне наблюдателем, попал в список сокращения, — цитирует Грабовского пресс-служба Parimatch.