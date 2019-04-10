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Российский банкир задержан на белорусско-польской границе

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  • 10.04.2019, 18:18
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Андрей Лазарев

Банкир задержан с поддельным паспортом.

Российский банкир Андрей Лазарев, осужденный за растрату, задержан с поддельным паспортом на границе Беларуси и Польши. Об этом сообщает управление ФСИН по Свердловской области. Инцидент произошел 30 марта, однако известно о нём стало только сегодня, передает svoboda.org .

Белорусские пограничники заметили, что в паспорте, который предъявил им Лазарев в поезде Брест-Варшава, заменена страница с личными данными, сообщил представитель Государственного пограничного комитета Беларуси изданию tut.by. Россиянин ожидает в Бресте экстрадиции в Екатеринбург.

В декабре прошлого года суд в Екатеринбурге приговорил Лазарева к шести годам колонии общего режима. По версии следствия, руководство расположенного в городе Плато-банка вывело из него около 900 миллионов рублей перед банкротством. В ходе процесса вышел под залог и скрылся.


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