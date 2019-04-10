Оттепель — не теперь Антон Орехъ

10.04.2019, 18:30

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Антон Орехъ

Чего только не наслушаешься от умных людей.

Оттепель! Массовые посадки сменились массовыми отпускалками. Давеча Серебренникова с товарищами отпустили под подписку, а теперь Майкла Калви отпускают под домашний арест. И даже горемыку из банка «Восточный» Алексея Кордичева тоже на свежий воздух отправили – благо, наконец, пришла весна, скоро Пасха, первые цветы и первые мухи.

Калви – стойкий мужик. Во вторник призвал иностранцев несмотря ни на что инвестировать в нашу экономику свои доллары и евро. Хотя его самого инвестировали в СИЗО. Но теперь-то справедливость восстановлена – Калви реинвестировали из изолятора домой.

Свято место пусто быть не должно. Серебренников был под домашним арестом, а теперь под подпиской. Значит, кто-то должен попасть тогда под домашний вместо него. И это Калви. А на место Калви в СИЗО, которое теперь вакантно, разместят еще какого-нибудь достойного господина. Круговорот заключенных в природе – и никакого отношения к оттепели это не имеет. А может иметь отношение к тому, что на днях у Путина было какое-то совещание и там вроде бы просили за сидельцев. Путину сейчас не до всякой мелочевки, ему не до какого-то лицедея и, прости господи, инвестора – Путин входит в историю. У него одна нога уже в ней, а вторая еще за порогом. Но его отвлекли от по-настоящему важных всемирных дел и сказали, что тут небольшой бардак образовался.

И тогда Путин сказал: до отпустите вы их к лешему, на кой ляд они там сидят! Ну, и отпустили. Того, что в СИЗО – под домашний, того, что под домашним – под подписку, а кого-то может и вовсе отпустят на все четыре стороны. Вот Оюб Титиев уже имеет право на скорое УДО – дадут УДО. Вы вспомните мои слова – Мамаева с Кокориным отпустят. Хотя раскрыть эту таинственную историю про драку в «Кофемании» сложнее, чем убийство Кеннеди – но и футболёров отправят, засчитав отсидку в Бутырке с коэффициентом полтора . Возможно я не прав и так просто совпало и соверщание у Путина не имеет отношения к актам внезапного милосердия. Но совершенно точно, что никакой оттепели, конечно, нет и не будет. Есть временная перемена настроения и обстоятельств. Сейчас посадили, завтра отпустили, потом вместо отпущенных посадят вдвое больше новых. Это Зима может быть близко, а Оттепель далеко.

Антон Орехъ, «Эхо Москвы»