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В белорусских школах хотят ограничить использование мобильных

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  • 10.04.2019, 18:39
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Иллюстрационное фото Shutterstock

Кабинеты будут оснащать ящиками для хранения гаджетов.

Белорусских школьников могут ограничить в использовании мобильных телефонов во время уроков, а учебные кабинеты — оснастить ящиками для хранения гаджетов. Об этом сообщил начальник главного управления воспитательной работы и молодежной политики Министерства образования Эдуард Томильчик, сообщает БелТА.

Эдуард Томильчик остановился на отдельных пунктах, включенных в приказ от 11 марта 2019 года №156 «Об утверждении примерной инструкции об организации пропускного режима в учреждениях общего среднего образования».

«Этим приказом, кроме прочего, поручено главным управлениям по образованию облисполкомов, комитету по образованию Мингорисполкома внести в правила внутреннего распорядка для учащихся пункт об ограничении использования ими мобильной связи во время образовательного процесса. Предлагается оснастить учебные кабинеты приспособлениями с ячейками для временного хранения средств мобильной связи во время урока», — пояснил Эдуард Томильчик.


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