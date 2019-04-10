В Лиде откроют интерактивный музей пивоварения 1 10.04.2019, 19:07

Иллюстрационное фото

Музей разместится в исторической пивоварне в Лиде, запущенной еще в 1976 году.

«Лидское пиво» создает интерактивный пивной музей, аналогов которому нет в стране. На его формирование уже выделено свыше 400 тысяч евро, а открытие планируется ближе к 2021 году. Об этом рассказала на пресс-конференции в Минске директор по маркетингу пивоваренной компании Ирина Капилова, передает belmir.by.

Проект долгосрочный. Музей разместится в исторической пивоварне в Лиде, запущенной еще в 1976 году. Сейчас в здании проходит реставрация. В прошлом году на это было потрачено 200 тысяч евро, примерно такая же сумма будет вложена до конца этого года.

«Мы создаем живой и интерактивный музей с большим числом экспонатов и активаций. В нем также можно будет смотреть фильмы и проводить обучающие семинары. Те образы и визуалы, которые мы получаем от архитекторов, вдохновляют», – пояснила Ирина Капилова.

Гендиректор ОАО «Лидское пиво» Аудриус Микшис сказал, что «будет очень красиво». «Таких аналогов в стране, наверное, еще нет», – предположил он.

Пока же в лидском пивзаводе проводят промышленные экскурсии. И интерес к ним постоянно растет. Посетителям показывают процесс производства, в том числе футуристичный варочный цех, и проводят дегустацию. В книге пожеланий много положительных отзывов, обратили внимание в «Лидском пиве».

Также компания реализует проект по популяризации белорусского языка – «Агульная дыктоўка». Каждый желающий сможет написать диктант на родном языке и тем самым проверить свои знания. В этом году впервые будет вестись национальная прямая трансляция – на радиоканале «Культура».

«Мы взаимодействием здесь с Министерством культуры и Министерством информации. В прошлом году число участников увеличилось на 73 процентов. В этом году мы ожидаем дополнительный рост», – отметила Ирина Капилова.

Компания «Лидское пиво» стала частью международной группы Olvi в декабре 2008 года. Финский концерн на текущий момент владеет 95,87 процента акций. Предприятие входит в число крупнейших налогоплательщиков в Гродненской области.