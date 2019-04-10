На пост президента Литвы будут претендовать девять кандидатов 1 10.04.2019, 19:13

Фото с сайта rbc.ua

Первый тур президентских выборов в Литве состоится 12 мая.

На предстоящих в Литве в мае президентских выборах будут баллотироваться девять кандидатов, передает kurier.lt.

Во вторник Главная избирательная комиссия (ГИК) Литвы объявила кандидатами социал-демократа Витяниса Повиласа Андрюкайтиса, философа Арвидаса Юозайтиса, европарламентария Валянтинаса Мазурониса, экономиста Гитанаса Науседу, членов сейма Миндаугаса Пуйдокаса и Наглиса Путейкиса, кандидата правящих «аграриев», премьера Саулюса Сквярнялиса, кандидата консерваторов — парламентария Ингриду Шимоние, главу Избирательной акции поляков Литвы- Союза христианских семей, европарламентария Вальдемара Томашевского.

Официально они станут кандидатами в пятницу, с этого момента смогут пользоваться правовой неприкосновенностью.

До объявления списка кандидатов, во вторник ГИК также констатировала, что В. Мазуронис, М. Пуйдокас и Н. Путейкис набрали необходимые 20 тыс. подписей избирателей в свою поддержку.

ГИК отказалась регистрировать кандидатами европарламентария Пятраса Ауштрявичюса, Альфонсаса Буте, Пятраса Гражулиса и Казимера Юрайтиса. Им не удалось собрать предусмотренных законом 20 тыс. подписей.

Первый тур президентских выборов в Литве состоится 12 мая.