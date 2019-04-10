Вдове, муж которой погиб на производстве, предложили выплатить компенсацию мясом 10.04.2019, 19:19

История Веры Пищенко, шесть лет борющейся за компенсацию, получила продолжение.

История Веры Пищенко, которая уже шесть лет пытается полностью получить компенсацию за супруга, погибшего на производстве, получила продолжение, пишет tut.by.

На прошлой неделе женщина получила письмо — агрокомплекс признает свою вину и готов отдавать долг, но только по 100 рублей в месяц. С таким графиком выплаты могут растянуться больше чем на 15 лет.

Вера Пищенко потеряла супруга в июле 2013 года. Мужчина работал в агрокомплексе «Огневское» в Чериковском районе электрогазосварщиком и погиб в результате несчастного случая — отравился ядовитым газом при чистке канализационного коллектора.

После расследования случай признали производственным, и семья получила соответствующую выплату в 2014 году — 2300 деноминированных рублей. После этого предприятие перестало отдавать деньги. Женщина обратилась в суд, и после разбирательства там постановили взыскать с агрокомплекса в пользу Веры 18 529 рублей, а также сто рублей за юридические расходы. Пока долг остается непогашенным.

В письме, которое пришло Вере на прошлой неделе, написано, что женщина может получать только по 100 рублей каждый месяц. Также предприятие предложило отдавать задолженность мясопродуктами.

Вера обращает внимание, что агрокомплекс «потерял половину долга», и часть сына Тимофея в бумаге не учитывается. По решению суда сыну также должны выплатить 18 529 рублей.

Теперь вдова планирует обращаться к судебному исполнителю.