Нефтедоллары покинули Россию 1 10.04.2019, 19:26

1,126

Экспортеры массово выводят валюту за рубеж.

Отток капитала из России продолжает ускоряться, несмотря на почти резкое сокращение выплат по внешнему долгу и рекордное за полтора года «паломничество» иностранных инвесторов в долговые бумаги правительства РФ, передает finanz.ru.

По итогам первого квартала чистый вывоз капитала частным сектором увеличился в 1,6 раза, до 25,2 млрд долларов, сообщил ЦБ РФ в оперативной оценке платежного баланса.

За три месяца из страны ушло больше, чем центробанк закладывал в изначальный прогноз на весь 2019 год: в декабре он составлял 20 млрд долларов, но в марте был повышен до 35 млрд.

Квартальный отток «съел» 78% валютной прибыли российской экономики, которая выросла с 30 до 32,8 млрд долларов - в такую сумму регулятор оценил профицит платежного баланса (разницу между основными потоками в страну и из нее).

Структура оттока при этом изменилась радикально. В последние 4 года его создавали главным образом операции по погашению внешнего долга, который проводили банки и компании, попавшие под санкции.

Но в этом году график платежей стал значительно мягче - за квартал иностранным кредиторам надо было вернуть всего 13 млрд долларов. Это втрое меньше, чем в четвертом квартале, и вдвое ниже суммы за тот же период прошлого года, указывает ведущий эксперт «Центра развития» ВШЭ Сергей Пухов.

На этот раз три четверти оттока - 18,6 млрд долларов - пришлось на недолговые операции российских корпораций, отмечает аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай. Это выручка, которую экспортеры получили за продажу сырья за рубеж, но по какой-то причине отказались заводить на счета в РФ. Сюда же относится прибыль, полученная в России, но выведенная за пределы российской финансовой системы, перечисляет он.

По сути, объявив дедолларизацию банков и начав скупку валюты на рынке на все доходы бюджета от цен на нефть выше 40 долларов за баррель, государство замкнуло долларовые потоки на себя.

Грубо говоря, ввозится лишь тот объем валюты, который необходим, чтобы удовлетворить спрос Минфина, скупающего по 4-6 млрд долларов в месяц, отмечает Порывай.

Это приводит к тому, что рубль не может существенно укрепиться вслед за дорожающей нефтью, а у российских потребителей сокращаются возможности покупать зарубежные товары: объемы импорта за первый квартал сократились на 2,7% год к году.

Происходящее подается как победа над привязкой рубля к ценам на нефть. И хотя корреляция действительно снизилась, по факту это означает, что растет зависимость валютного рынка от потоков иностранного спекулятивного капитала, указывает экономист ING Дмитрий Долгин.

За первый квартал нерезиденты вложили 4,5 млрд долларов в облигации федерального займа и еще 3 млрд - в евробонды, которые Минфин разместил в марте. Этот приток валюты и обеспечил рост рубля на 6%, говорит Долгин.

В ближайшие два квартала динамика рубля будет все сильнее зависеть от глобального аппетита к риску и специфического отношения к российскому рынку, главным образом в связи с санкциями - это означает, что после спокойного первого квартала волатильность курса может вырасти, предупреждает Долгин.

По прогнозу ING, во втором-третьем квартале доллар подорожает до 65-67 рублей.