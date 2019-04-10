Ученый: Снимок черной дыры подтвердил теорию относительности Эйнштейна 3 10.04.2019, 19:38

В среду Event Horizon Telescope опубликовал первый снимок черной дыры.

Первое реальное изображение черной дыры в галактике М87 подтвердило верность общей теории относительности Эйнштейна, заявил в среду сотрудник канадского университета Уотерлу, участник проекта Event Horizon Telescope Эвери Бродерик, передает ria.ru.

В среду Event Horizon Telescope опубликовал первый снимок черной дыры, полученный с помощью сети радиотелескопов, которые начали наблюдение за объектом в центре галактике М87 в апреле 2017 года.

"Сегодня (теория) общей относительности прошла еще одно значительное испытание", - сказал участник проекта, признавшись, что начиная проект, его команда не знала, что найдет.

Как рассказал Бродерик, черная дыра в центре галактики вращается по часовой стрелке, на снимке виден яркий круг вокруг темной сердцевины. Все это, по его словам, дает ученым основания делать уверенный вывод о том, что "объект в центре М87 … является черной дырой, такой, как их описывает общая теория относительности".

Помимо этого, отметил ученый, изображение, сопоставимое с полученными ранее данными, подтверждает ключевое предсказание теории гравитации Эйнштейна: все известные черные дыры подходят под одно описание. "Большие или маленькие черные дыры похожи друг на друга. Что мы узнаем об одной - обязательно применимо к другим", - резюмировал Бродерик.

Проект Event Horizon Telescope объединяет несколько радиотелескопов, расположенных в различных точках мира. В 2017 году сеть состояла из восьми аппаратов, и будет расширяться.