Лукашенко: Я слишком часто говорю об Украине 10.04.2019, 19:45

Об этом белорусский диктатор заявил на встрече с Додоном.

Александр Лукашенко встретился сегодня в Минске с президентом Молдовы Игорем Додоном, передает БелТА.

«Очень много вопросов, которые мы должны обсудить, которые вокруг нас. Естественно, и наши отношения, Молдовы и Беларуси. Я очень надеюсь, что проблем в этих отношениях нет и быть не должно. Потому что мы нужны друг другу, мы об этом договорились. И сегодняшняя встреча (пусть она будет короткой, но очень важно, что мы встретились) будет дополнительным импульсом нашим отношениям. Я так вижу эту встречу», — сказал Александр Лукашенко.

Диктатор добавил, что его встреча с президентом Молдовы — также хороший повод обсудить международную повестку.

«Наши взгляды в общем-то совпадают, но, тем не менее, столько событий. Особенно у наших соседей, которые находятся между нами, — огромная, прекрасная страна Украина. Думаю, у вас своя точка зрения по ситуации, — отметил Лукашенко. — Меня последнее время упрекают… Вы, наверное, заметили, что я слишком часто говорю об Украине, но как иначе: наша страна, близкая».

Лукашенко коснулся и белорусско-российских отношений: «У нас складываются такие своеобразные, с точки зрения журналистов и многих других, отношения с Россией. Я хочу вас проинформировать о ситуации, да и у вас, наверное, много чего. Я так понимаю, вы завтра в России будете, с руководством будете видеться. Привет, кстати, передавайте нашим добрым друзьям».