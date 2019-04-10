США призвали ООН признать Гуайдо лидером Венесуэлы 3 10.04.2019, 19:53

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Фото: Marco Bello/Getty Images

Вашингтон уже разработал соответствующую резолюцию.

Вице-президент США Майк Пенс призвал Организацию Объединенных Наций признать лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо законным президентом страны.

По его словам, Вашингтон уже разработал соответствующую резолюцию ООН, передает nv.ua со ссылкой на Reuters.

"Настало время, чтобы Организация Объединенных Наций признала временного президента Хуана Гуайдо в качестве законного президента Венесуэлы и назначения своего представителя в этом органе", - сказал Пенс.

Напомним, что 10 апреля проходит внеочередное заседание Совбеза ООН, инициированное США.

В начале 2019 года лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя "исполняющим обязанности президента". США признали Гуайдо временным президентом Венесуэлы и усилили санкционное давление на диктатора Николаса Мадуро.

О поддержке Гуайдо заявили также ЕС, Канада, Израиль, Гватемала, Бразилия, Аргентина, Перу, Чили, Парагвай, Гондурас, Коста-Рика, Панама, Боливия и другие страны.