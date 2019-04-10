ОПЕК сократила добычу нефти до нового минимума за четыре года 1 10.04.2019, 20:32

Начиная со второго квартала мировая добыча будет меньше спроса, прогнозирует картель.

Страны ОПЕК продолжают усиленно сокращать производство нефти, несмотря на претензии президента США Дональда Трампа и внесенный в конгресс закон NOPEC, который запрещает картели на нефтяном рынке и грозит развалом организации, контролирующей около трети мировой нефтедобычи, передает finanz.ru.

В марте суммарная добыча по ОПЕК рухнула на 534 тысячи баррелей в день, а ее средний объем - 30,022 млн баррелей в сутки - стал минимальным с февраля 2015 года, следует из ежемесячного доклада организации.

Основное «бремя» усилий по разгону нефтяных котировок продолжает нести Саудовская Аравия, убравшая с рынка еще 324 тысяч баррелей ежедневной добычи. По сравнению с ноябрем, когда королевство качало около 11 млн баррелей в сутки, производство саудовской нефти сократилось на 11% (до 9,794 млн баррелей в день), а экспорт - более чем на 20%, до 6,5 млн баррелей в сутки.

Сокращение в Иране (на 28 тысяч баррелей в день) и Ираке (на 126 тысяч баррелей) в марте компенсировала Ливия, где добыча выросла до нового 7-летнего максимума в 1,098 млн баррелей в день.

Но нефтяной ренессанс в пораженной гражданской войной стране, вероятно, остановит поддерживаемый Кремлем фельдмаршал Халифа Хафтар, силы которого в апреле начали наступление на Триполи.

Снова перевыполнить соглашение по ограничению поставок с Россией ОПЕК помог дальнейший коллапс нефтяной промышленности Венесуэлы. За март контролируемая правительством Николаса Мадуро нефтяная компания PDVSA потеряла еще 30% производственных мощностей - добыча в стране рухнула на 289 тысяч баррелей в сутки, до 732 тысяч баррелей, хотя еще три года назад держалась около 2,4 млн баррелей.

В результате ОПЕК вплотную приблизилась к желаемой цели: текущая добыча меньше, чем спрос, который картель прогнозирует на свои поставки. Это 30,78 млн баррелей в день во втором квартале и 30,94 млн - в третьем.

Впрочем, в среднем по году даже минимальные за 4 года объемы производства и сокращение доли на рынке до исторического минимума позволят ОПЕК лишь уравновесить поставки и спрос: так, в четвертом квартале картелю для баланса придется добывать еще меньше - 29,45 млн баррелей в сутки, а в среднем по году, чтобы удержать цены - 30,3 млн баррелей.

Американская сланцевая отрасль продолжает наращивать производство быстрее, чем растет глобальный спрос, признает ОПЕК.

В прошлом году добыча в США подскочила на 2,2 млн баррелей в сутки, при том что мировой экономике потребовалось всего 1,5 млн баррелей дополнительных поставок. В 2019-м производство в Штатах вырастет еще на 1,8 млн баррелей, тогда как спрос в мире увеличится лишь на 1,2 млн.