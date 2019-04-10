Артем Милевский: Несмотря на мой возраст и статус, я уважаю каждого футболиста 2 10.04.2019, 20:36

Артем Милевский

Форвард брестского рассказал о своем подходе к матчам чемпионата Беларуси.

Форвард брестского "Динамо" Артем Милевский рассказал о своем подходе к матчам чемпионата Беларуси, передает pressball.by.

- БАТЭ — принципиальнейший соперник Бреста в чемпионате?

- Не только БАТЭ. И с БАТЭ тяжело, и с минским "Динамо". Матчи минского и брестского "Динамо" — это классика. У "Шахтера" сейчас тоже хорошая команда. Поэтому не стал бы кого-то выделять из этой тройки. К тому же есть "Неман" — с ним у нас юго-западное дерби.

- Когда ты вернулся в Беларусь, сразу разобрался, где географически играет "Славия", где "Нафтан"?..

- Потребовалось какое-то время. Я поездил с командой на автобусе. В Мозырь самый дальний выезд. Туда дорога плохая. В Гомель, Витебск тоже далеко.

- Все мы знаем, что Александр Глеб иногда не очень хотел ехать в Мозырь, Новополоцк, еще куда-то. Я очень удивился, когда увидел тебя в стартовом составе на матч с "Нафтаном".

- Да я такой человек, что если нахожусь в команде, которая хочет что-то выиграть, то, считаю, все игроки равны. И даже несмотря на мой возраст и статус, я в команде, я уважаю каждого футболиста. В Новополоцк — поеду куда угодно с командой, — отметил Милевский в разговоре с Николаем Ходасевичем.