Уважение для «шелупони» 5 Телеграм-канал «СерпомПо»

10.04.2019, 20:46

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И эти же люди принимают законы об уважении к себе!

"Важнейшая вещь на сегодняшний день - это как раз способность разговаривать с людьми, потому что важнейший запрос у людей к власти - это сокращение дистанции между властью и обществом", - порадовал неожиданным открытием Кириенко, главный кремлевский спец по внутренней политике.

Но на местах про "сокращение дистанции" всё понимают без подсказки. Лучшее определение для народа на сегодняшний день, безусловно, дал губернатор Архангельской области Орлов. "Всякая шелупонь, которые здесь никто и звать никак". Так губернатор высказался про жителей области, протестующих против строительства мусорного полигона в Шиесе. "Плевать мне на их рейтинги и голосования… Москва 2 млрд нам дала и даст еще 6 млрд. Я что, на дурака похож, чтобы от таких денег отказываться? …".

Через день, 7 апреля, во всех крупнейших городах области - Архангельске, Северодвинске, Котласе - прошли многотысячные митинги против мусорных полигонов под лозунгами "Поморье не помойка", "За шелупонь ответишь". На несанкционированный митинг в Архангельске вышли не менее 7 тысяч человек.

Есть ли на все эта реакция властей? Конечно! Суд признал задержанных после несанкционированной акции местных журналистов Богучарского и Секушина, которые вели онлайн-репортажи, виновными нарушении законодательства о митингах и оштрафовал одного на 15 тыс., другого – на 200 тыс. рублей. Чтоб неповадно было впредь разносить вредоносную информацию.

А что же с властным "орлушей", с высоты своего полета с клекотом обгадившим людей? Да ничего. Он спокойно поехал в Питер заседать на Арктическом конгрессе. Кремль не только не выкинул Орлова из губернаторского гнезда, но даже не пожурил за сомнительную манеру "разговаривать с людьми". Свидетельство того, что кремлевские вполне разделяют мнение Орлова о несогласном с властями народе.

И эти же люди принимают законы об уважении к себе! За что вас уважать? За то, что вы держите таких, как Орлов? Который получает зарплату из налогов тех, кого обозвал "шелупонью", и готов травить их мусорными миазмами за миллиарды от Собянина?

Убирайте, кремлевские, Орлова из губернаторов. Пусть идет на все четыре стороны, снимается с бюджетного довольствия. Пора ему влиться в ряды "шелупони", пожить жизнью простых людей. "Сократить дистанцию между властью и обществом", как взывает из Администрации президента Кириенко.

Телеграм-канал «СерпомПо»