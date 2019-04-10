В Минске хотят надстраивать по четыре этажа на двухэтажки 3 10.04.2019, 21:07

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Фото с сайта minsknews.by

Желающие пришли к помощнику Лукашенко.

К помощнику правителя, главному инспектору по Минску Виталию Приме обратились представители компании, которая занимается надстройкой мансард в столичных жилых домах. Они хотят надстраивать по четыре этажа на двухэтажки 50-х годов, которые определены под снос, но для этого надо менять проекты детальной планировки. Об этом сообщает агентство «Минск-Новости».

Сегодня в Мингорисполкоме прошел прием у помощника президента, главного инспектора по столице Виталия Примы. Среди посетителей — представители фирмы, которая занимается надстройкой мансард в столичных жилых домах этажностью до пяти этажей включительно. Многие проекты уже реализованы, еще несколько — в работе и в планах. Бизнесмены говорят, что процесс полезен для всех участников: компания за свой счет выполняет капремонт домов при надстройке мансард, что выгодно и жильцам, и городскому бюджету, а продавая квартиры в мансардах, зарабатывает сама.

Новое предложение от бизнесменов — реконструировать двухэтажки 1950-х годов постройки, жильцы которых уже более 10 лет ждут сноса. Неизвестно, как скоро владельцы квартир дождутся переезда и дождутся ли вообще. Постройки ветшают, однако люди не вкладывают средства в ремонт помещений, которые в любой момент могут пойти под бульдозер.

Представители компании готовы реконструировать такие дома, надстраивая этажи: по четыре сверху к двум имеющимся. Уверяют, что работы можно провести без отселения жильцов, а нагрузка на конструкции дома не вырастет, поскольку будет устроен дополнительный фундамент и фактически построен новый каркасный скелет вокруг имеющихся стен.

Реализация этой идеи упирается в проект детальной планировки территории, согласно которому двухэтажки определены под снос с последующим строительством на их месте нового многоэтажного жилья. Представители фирмы просили рассмотреть возможность внести изменение в ПДП, добавив туда возможность реконструкции домов.

Однако комитет архитектуры и градостроительства Мингорисполкома, по словам заявителей, на их обращения отвечает, что такие изменения в ПДП нецелесообразны.

Виталий Прима поручил руководству комитета архитектуры и градостроительства и Минского городского жилищного хозяйства наладить диалог с предпринимателями и, если это целесообразно, поддержать их предложения. Однако подчеркнул: взаимодействие возможно только в рамках действующего правового поля.

— Предложение считаю интересным, оно требует более детального рассмотрения, — сказал Прима.