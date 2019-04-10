Зеленский встретится с Макроном в один день с Порошенко 10.04.2019, 21:23

Эммануэль Макрон

Встречи пройдут в Париже.

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский встретится с французским лидером Эмманюэлем Макроном в Париже в один день с действующим украинским президентом Петром Порошенко, сообщают «Украинские новости».

«Мне известно, что Зеленский поедет к Макрону. По дипломатическим каналам французы координировали этот вопрос с украинской стороной. В этот же день в Париже должен быть и Петр Порошенко, и тоже будет встречаться с Макроном», — сказал представитель избирательного штаба Порошенко Олег Медведев.

По его словам, действующий глава государства считает, что Зеленскому нужно «слезть со сцены» и получить опыт в политике, в том числе международной.