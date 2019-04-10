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Сына российского олигарха в Бресте хотят посадить на 3,5 года

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  • 10.04.2019, 21:27

В суде сын олигарха полностью признал свою вину.

Прокурор просит для сына российского олигарха 3 года и 6 месяцев колонии усиленного режима без конфискации имущества. Также прокуратура просит конфисковать его автомобиль Mercedes AMG CLA 45 как средство совершения преступления, пишет tut.by.

Уголовное дело 24-летнего Александра Шарыго рассматривают в суде Московского района Бреста.

Как сообщалоcь ранее, парня обвиняют в хранении и перевозке наркотиков через границу. Молодой человек 29 декабря 2018 года ехал из Польши через пункт пропуска "Варшавский мост". Сам он был за рулём нетрезвый, а в его машине нашли гашишное масло и марихуану.

В суде Шарыго полностью признал свою вину.


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