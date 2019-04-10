ПАСЕ приняла резолюцию по России 10.04.2019, 21:38

Из документа убрали все пункты о снятии санкций.

В среду, 10 апреля, Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию по России, из документа убрали все пункты о снятии санкций.

Об этом сообщил председатель украинской делегации Владимир Арьев, передает nv.ua.

"Резолюция ПАСЕ проголосована. Россия не получила изменения процедуры введения санкций! При этом Россия в резолюции критикуется за трусость (подавать делегацию) и шантаж (отказ платить взнос в Совет Европы). Ее призвали не бояться и не шантажировать, а выполнять обязательства. Существующий санкционный механизм остается", - заявил он.

Арьев добавил, что украинская делегация будет прилагать усилия для введения новых, более жестких санкций против России.

Резолюция О вызовах перед Парламентской ассамблеей Совета Европы изначально имела целью снятие санкционного давления с РФ. При подготовке документа стороны пришли к компромиссу и убрали из документа ключевые спорные нормы.

ПАСЕ лишила делегацию России права голоса в январе 2015 года из-за агрессии этой страны против Украины. С тех пор российские представители оказывали давление на ПАСЕ, пытаясь добиться отмены санкций.

Санкции ПАСЕ против России не касаются экономики, однако ассамблея стала первым международным органом, членом которого является Россия и который смог ввести ограничения против россиян.