«Юность» в 8-й раз стала чемпионом Беларуси по хоккею 1 10.04.2019, 21:42

В финальной серии минчане победили гродненский «Неман».

Хоккеисты «Юности» в восьмой раз стали чемпионами Беларуси по хоккею.

10 апреля на льду столичной «Чижовка-Арены» в пятом поединке финальной серии Кубка президента команда Михаила Захарова победила гродненский «Неман» и завоевала трофей, передает sport.tut.by.

«Юность-Минск» — «Неман-Гродно» — 2:0 (0:0, 0:0, 2:0).

Итог финальной серии Кубка президента (до 4 побед):

«Юность-Минск» (1) — «Неман-Гродно» (2) — 4:1 (4:3 ОТ, 1:2 ОТ, 2:1, 1:0 ОТ, 2:0).