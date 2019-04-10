В ОБСЕ осудили преследование журналистов «Белсата» 1 10.04.2019, 21:47

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы и СМИ Арлем Дезир выступил с заявлением.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы и СМИ Арлем Дезир осудил обыск, проведенный 9 апреля в минском офисе телеканала «Белсат».

«Меня тревожит обыск в редакции «Белсата» в Минске и изъятие сведений и компьютеров у журналистов», – сказал Дезир.

По его словам, такие действия препятствуют работе независимых СМИ и вызывают обеспокоенность по поводу защиты конфиденциальных источников журналистов, сообщили в ОБСЕ.

Alarmed by the search of @Belsat_TV channel editorial office yesterday in #Belarus. This obstructs the work of the independent media, and raises concerns about the protection of the journalists’ confidential sources. My full statement: https://t.co/MlWlCza49L — OSCE media freedom (@OSCE_RFoM) 10 апреля 2019 г.

При этом представитель ОБСЕ подчеркнул, что «Белсат» ранее опубликовал исправление ошибки в публикации, на основании которой журналистов обвиняют в клевете.

«Очень важно, чтобы чиновники воздерживались от выставления уголовных обвинений журналистам. Я также призываю власти отменить уголовную ответственность за клевету в соответствии с международными стандартами», – заявил он.

Возмущен погромом в офисе и Национальный союз журналистов Украины.

«Считаем, что любые недоразумения между властью и СМИ в любых странах должны решаться цивилизованным способом. Демонстрация силы относительно работников СМИ, обыски редакций СМИ и т.д. имеют единственную цель – запугать прессу», – заявили в организации.

Напомним, что утром 9 апреля в один из минских офисов «Белсата» на улице Октябрьской пришли с обыском сотрудники Следственного комитета. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 188 Уголовного кодекса – «Клевета».

Поводом для этого стало то, что летом журналист Алесь Залевский подготовил видеосюжет о коррупции в Министерстве здравоохранения, где сообщалось о задержании главы госпредприятия «Медтехноцентр» Олега Шведа. Но в текстовой версии на сайте появилось сообщение, что задержан и его брат, глава Комитета судебных экспертиз Андрей Швед, что не соответствовало действительности.

В конце июля «Белсат» на своем сайте опроверг информацию и извинился перед чиновником.

В ноябре 2018 года СК принял решение не возбуждать уголовное дело, однако в январе 2019 года его все же открыла Минская городская прокуратура.