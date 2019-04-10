Под Бобруйском уснувшего на рельсах мужчину не разбудил проехавший над ним поезд 2 10.04.2019, 21:51

фото с сайта mogilevnews.by

Над уснувшим на рельсах мужчиной под Бобруйском проехал поезд Минск — Гомель и не задел его.

Инцидент произошел на перегоне Березина-Бобруйск в ночь с 7 на 8 апреля, передает mogilevnews.by.

Пьяный молодой человек спал в колее и не слышал звуковые сигналы, которые подавал машинист. Было применено экстренное торможение. Работники железной дороги извлекли мужчину из-под состава. Никаких травм он не получил и пошел домой.

Личность мужчины устанавливается.