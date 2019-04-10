Квалификация ЧЕ-2020: Белорусские гандболисты победили чехов 10.04.2019, 22:01

Белорусы победили с разницей в один мяч.

Сборная Беларуси нанесла поражение команде Чехии в выездном матче квалификации чемпионата Европы-2020 — 31:30. Вадим Гайдученко забросил победный мяч за полминуты до конца поединка, передает pressball.by.

ЧЕХИЯ— БЕЛАРУСЬ — 30:31 (12:14)

ЧЕХИЯ: Бабак (8), Бечварж (5), Грстка (4), Петровски (4), Чип (3), Мубензем (3), Галя (1), Горак (1), Кашпарек (1).

БЕЛАРУСЬ: Королек (5), Шилович (5), Юринок (5), Кулеш (4), Баранов (3), Гайдученко (3), Пуховский (3), Лукьянчук (2), Никуленков (1).

Группа 5: Беларусь — 4 очка (3 игры), Чехия — 4 (3), Босния и Герцеговина — 2 (2), , Финляндия — 0 (2).

14 апреля команды проведут повторный поединок в Беларуси. Начало — в 17.00.