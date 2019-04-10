Правительство Литвы одобрило предложение квот прибывающим на работу иностранцам 10.04.2019, 22:05

Целью закона является упрощение и ускорение процедур миграции в Литву.

Представляя этот вопрос, министр внутренних дел Литвы Эймутис Мисюнас сказал, что целью закона является упрощение и ускорение процедур миграции при одновременном сокращении возможных злоупотреблений, передает delfi.lt.

"Чтобы отрегулировать поток иностранцев, прибывающих на работу в Литву, нужно не только каждый год утверждать список профессий, в которых не хватает работников, но и оценивать истинные потребности рынка труда страны, которые можно было бы компенсироваться работниками из третьих стран", – отмечает глава МВД Литвы в пресс-релизе.

Планируется, что ежегодно квоту будет устанавливать глава Службы занятости, он также устанавливает список профессий с недостающими в Литве работниками.

Квоты не будут применяться в отношении работников высокой квалификации.

Первая квота может быть установлена в 2021 году. Департамент миграции с учетом количества выданных виз и разрешений на временное жительство, а также информации, предоставленной Службой занятости о трудоустроенных иностранцах, которым не требуются ни визы, ни разрешения на временное жительство, будет высчитывать использование квоты и публиковать данные.

Проект этого закона также создает более благоприятные условия для иммиграции иностранцев из экономически сильных стран, в отношении которых применяется безвизовый режим: Австралии, Японии, США, Канады, Южной Кореи, Новой Зеландии.

Гражданам этих стран предлагаются льготы, например выдача временного разрешения на жительство в Литве до трех лет, разрешение прибыть с семьей, пользоваться системой интеграции людей с недугами.

По словам Э. Масюлиса, практика свидетельствует о том, что часть иностранцев, которым по приглашению литовских компаний были выданы национальные визы, не трудоустроились в этих компаниях, а работодатели сталкиваются с нехваткой информации о местонахождении приглашенных работников.

Поэтому в законе предлагается предусмотреть обязанность работодателей сообщать Департаменту миграции о случаях, когда приглашенный на работу иностранец, получивший визу или вид на жительство, не прибыл или не был трудоустроен, либо не посещает учебное заведение, в которое прибыл учиться.

По данным правительства, в прошлом году для работы в литовских компаниях прибыли 52 тыс. иностранцев из третьих стран, их число ежегодно растет.