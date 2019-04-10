Виталий Кличко назвал условия возвращения брата в ринг 10.04.2019, 22:31

Виталий Кличко

Фото с сайта donpress.com

Об этом мэр Киева сообщил в интервью немецкому СМИ.

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, при каких условиях его брат Владимир Кличко может задуматься о том, чтобы вернуться в ринг.

По словам Кличко-старшего, привлечь бывшего чемпиона может очень крупная сумма денег, передает korrespondent.net.

"Когда появилась новость о предложении в 40 миллионов долларов, я позвонил брату и спросил, что происходит. Он ответил: "Меня это предложение не интересует". Когда через несколько недель заговорили о 80 миллионах, я позвонил и спросил снова. Он сказал, что это предложение не заставило его изменить решение, и он задумается, если предложат 100 миллионов", - сказал Кличко немецкому изданию Abendzeitung.

Ранее, комментируя слухи о своем возвращении, Кличко признался, что рад знать, что спорт скучает по нему, но свой статус спортсмена, завершившего карьеру, пока не сменил.