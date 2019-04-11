Евросоюз и Британия договорились о гибком продлении Brexit на шесть месяцев 1 11.04.2019, 7:35

Фото: ukrep.be

Решение будет повторно рассматриваться в июне.

Страны Евросоюза и Британия договорились о "гибком" продлении максимальной отсрочки Brexit до конца октября этого года.

Об этом сообщил глава Европейского совета Дональд Туск в своем Twitter, сообщает nv.ua.

"27 стран ЕС и Великобритания договорились о гибком продлении до 31 октября. Это означает дополнительные шесть месяцев для Великобритании, чтобы найти наилучшее возможное решение", - написал он.

Как пишет Reuters со ссылкой на источники, лидеры согласились отложить Brexit до конца октября с пересмотром в июне.

Напомним, что 10 апреля лидеры стран Евросоюза провели экстренный саммит в Брюсселе, чтобы принять решение по отсрочке Brexit.

Накануне парламент Великобритании поддержал предложение Мэй об отсрочке Brexit до 30 июня.

В свою очередь председатель Европейского совета Дональд Туск заявил о готовности отложить Brexit на длительный срок, не превышающий один год.

ЕС и Британия решают вопрос о продлении Brexit после того, как британский парламент три раза отклонил сделку премьера Терезы Мэй, согласованную с Брюсселем, об условиях выхода из ЕС. Лондон также отказался выйти из ЕС без сделки.

23 июня 2016 года британцы на референдуме сказали "нет" сохранению членства Великобритании в составе Европейского Союза. За выход страны из ЕС проголосовало 52% избирателей, против - 48%. Шотландия и Северная Ирландия в основном проголосовали за сохранение членства Соединенного Королевства в ЕС, а Уэльс и Англия поддержали Brexit.