Евросоюз и Британия договорились о гибком продлении Brexit на шесть месяцев

Евросоюз и Британия договорились о гибком продлении Brexit на шесть месяцев1
- 11.04.2019, 7:35
Решение будет повторно рассматриваться в июне.
Страны Евросоюза и Британия договорились о "гибком" продлении максимальной отсрочки Brexit до конца октября этого года.
Об этом сообщил глава Европейского совета Дональд Туск в своем Twitter, сообщает nv.ua.
"27 стран ЕС и Великобритания договорились о гибком продлении до 31 октября. Это означает дополнительные шесть месяцев для Великобритании, чтобы найти наилучшее возможное решение", - написал он.
Как пишет Reuters со ссылкой на источники, лидеры согласились отложить Brexit до конца октября с пересмотром в июне.
Напомним, что 10 апреля лидеры стран Евросоюза провели экстренный саммит в Брюсселе, чтобы принять решение по отсрочке Brexit.
Накануне парламент Великобритании поддержал предложение Мэй об отсрочке Brexit до 30 июня.
В свою очередь председатель Европейского совета Дональд Туск заявил о готовности отложить Brexit на длительный срок, не превышающий один год.
ЕС и Британия решают вопрос о продлении Brexit после того, как британский парламент три раза отклонил сделку премьера Терезы Мэй, согласованную с Брюсселем, об условиях выхода из ЕС. Лондон также отказался выйти из ЕС без сделки.
23 июня 2016 года британцы на референдуме сказали "нет" сохранению членства Великобритании в составе Европейского Союза. За выход страны из ЕС проголосовало 52% избирателей, против - 48%. Шотландия и Северная Ирландия в основном проголосовали за сохранение членства Соединенного Королевства в ЕС, а Уэльс и Англия поддержали Brexit.