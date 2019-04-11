Юрист: Есть два пути борьбы с декретом о «тунеядцах» 6 11.04.2019, 8:24

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Фото: bortnikau.livejournal.com

Минчане возмущены полученными «тунеядскими жировками».

Белорусы получили первые «тунеядские жировки» с платежами по полным тарифам. Люди возмущаются включением в базу «тунеядцев». Что думают о законе минчане? И как себя защитить? «Белсат» поговорил с правозащитником Олегом Волчеком.

«Возникла самая главная проблема: в декрете не сказано, как обжаловать решение комиссии. И мы столкнулись с первыми судами, где суды не принимают к рассмотрению наши жалобы. Но вместе с тем есть два пути. Первый. Надо писать в районный исполком, чтобы исключили из базы. И второй путь. Писать обращение о ликвидации самой базы «тунеядцев», поскольку она незаконна. Противоречит Конституции и другим нормативам.

Нужно обжаловать. Другого пути нет. Некоторые правозащитники говорят: вот, вы не можете предложить нормальный механизм. Но сам декрет ненормальный! Как мы можем предложить хороший юридический механизм?», - сказал правозащитник.

Продолжение разговора – смотрите в видео.

В Минске «тунеядские жировки» получили 16,5 тысяч человек. Они заплатят за подогрев воды по полному тарифу.