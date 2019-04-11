«Белсат»: Танки на Донбассе ездят на белорусской «солярке»? 11.04.2019, 8:42

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Треть всего дизельного топлива в Украине – из Беларуси.

Об этом заявила консалтинговая компания UPECO. Кажется, такими показателями можно гордиться, однако есть одно малоприятное обстоятельство. Именно на дизеле работает военная техника, которая сейчас располагается и воюет на Донбассе, сообщает «Белсат».

«Беларусь укрепила свои позиции во времена Януковича, когда поставки частично происходили по контрабандным схемам. Если сравнить статистику Беларуси за 2017 год со статистикой импорта Украины, то нестыковка достигала полумиллиарда долларов в год», - считает политолог Игорь Тышкевич.

В консалтинговой компании UPECO подсчитали, что в прошлом году Украина приобрела за границей топлива более чем на $ 5 млрд. Беларусь по-прежнему крупнейший поставщик: 32,1% - экспортируют наши НПЗ и еще 4% могут приходиться на компании-посредники.

Солярку из-за границы Украина приобретает почти в полном объеме (90%). Треть - у белорусских Мозырского НПЗ и Нафтана. Лишь на пару процентов больше дизеля продает украинцам Россия.

Не только тракторы и машины, но также танки и БТРы используют «дизель». Но не наш – твердил Лукашенко в середине января:

«Там же все дизельное топливо российское. И россияне поставляют, постоянно наращивая объемы этих поставок - бензинов и дизельного топлива - в Украину. Так как же так? Мы воюем с Украиной или Россия? И кто заправляет эти танки?», - заявлял диктатор.

«Официальные поставки от белорусского государства идут через Белорусскую нефтяную компанию, которая продает украинским компаниям. И уже украинские компании могут продавать топливо Вооруженным силам. Беларусь Вооруженным силам не продавала. Она продала украинской фирме. Это примерно то же, что торговля с так называемыми «ДНР» и «ЛНР», - считает политолог Игорь Тышкевич.

Это называется продажей через фирму-прокладку. Бывают и страны-прокладки. «Нас начинают в этом упрекать» - говорит Лукашенко и объясняет, почему через Беларусь могут идти санкционные товары:

«Когда идут, то кто там поставляет? Во-первых это мизер, во-вторых - это смыкание украинских и российских поставщиков посредством таможенных служб и других органов Российской Федерации», - заявил диктатор.

И этом случае, и в вопросе, чья «солярка» заводит двигатели военной техники украинского войска - правитель Беларуси не может ничего утверждать - убеждена одна из российских политиков. Анна Черепанова, депутат Думы в Великом Новгороде:

«Есть план мирного урегулирования и нужно его придерживаться. А танки не решают вопросов взаимоотношений России и Украины, Украины с ее восточными областями».

Если да, то стоит ли так сильно бороться за содержание своих «топливных» позиций в Украине?

Валерий Калиновский, обозреватель Радио Свобода, считает:

«В течение последнего года Россия увеличила свои поставки топлива в Украину, я не исключаю, что это было сделано руками беженцев-олигархов, типа Курченко, сбежавших в Россию и оттуда продолжают вести свой бизнес с Украиной».

Таким образом, в игру с уже наработанной схемой вступают новые игроки, поэтому ехать солдатам - с помощью Беларуси или без нее - есть на чем.