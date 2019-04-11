«Белорусы, может хватит содержать тунеядцев из Дроздов?» 1 11.04.2019, 8:50

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Фото: «Радыё Свабода»

Повышенные жировки за январь и февраль начали получать белорусы по всей стране.

Только в Минске 16 394 человека в марте получили «тунеядские» жировки с платежами по полным тарифам. Тем, кто получил в марте «тунеядские» жировки, по полному тарифу подогрев воды посчитали не только за февраль, но и сделали «перерасчет» за январь.

Например, жировка за январь для семьи из трех человек, в которой плательщик оказался в «базе не занятых в экономике», выросла с 7,23 рубля до 26, 93 рубля.

Прокомментировать ситуацию сайт Charter97.org попросил активиста гражданской кампании «Европейская Беларусь» из Минска, лауреата Национальной премии в области защиты прав человека за 2018 год Леонида Кулакова:

- Брать с безработных повышенную плату на услуги ЖКХ - самый настоящий грабеж со стороны властей. Не секрет, что в Беларуси сейчас плачевная экономическая ситуация и вместо того, чтобы всячески поддерживать людей, попавших в сложную ситуацию, они нас топят. Грош цена такому «социально ориентированному» государству, где многие не могут устроиться на работу, а работающие получают копейки.

Как аргумент, власти часто приводят то, что в Европе за коммуналку платят еще больше. Хочется спросить, а с какого перепугу мы вдруг должны платить по европейским цена? Разве у нас европейский доход в пару тысяч долларов? Лукашенко и его «гениальной» свите приходят в голову идеи только про поборы. Уровень жизни белорусов их не волнует.

Отмечу, лично я пока еще не попадал в число этих 16 тысяч получивших жировки. Свою квартиру я переписал на дочь, которая сейчас живет за границей, где отучилась и получила гражданство. На сколько я знаю, она не получила «тунеядскую» жировку, хотя не исключаю такого поворота дел.

- А если получите, то будете платить?

- Не буду! Не собираюсь я содержать этих тунеядцев в Дроздах и никому из своей семьи не позволю. Мы не так богато живем, чтобы удовлетворять прихоти псевдоэлиты. Думаю, если бы эти деньги пошли народу, то можно бы было десятки лет людям не оплачивать коммунальные услуги.

Такое чувство, что власти рисуют эти жировку, потому что в Дроздах стало тесновато и нужно построить еще один элитный поселок. Вот на него и собирают.

С помощью «Хартии-97» я хочу обратиться к людям, которые получили жировки. Не только к минчанам, но и к жителям Барановичей, где в базу попал каждый 10-ый, Гомеля, Витебска и сказать - боритесь за свои конституционные права, свои семьи и бюджет, на который посягают власти!

Люди же, которые не выходили на Марши против декрета о «тунеядцах» в 2017 году, сейчас должны задуматься, а почему они там не были? Ведь можно было не допустить того, что сейчас происходит.

Я искренне хочу, чтобы люди задумались. Каждый должен принять этот декрет на свой счет, как личное оскорбление.

Ведь только 16 тысяч минчан - это армия протестующих, а плюс каждый десятый в Барановичах и других городах нашей страны. Посмотрите, как нас много. Мы - сила!

Отдельно подчеркну, что в 2017 году я работал и меня не касался декрет №3, но я все равно активно участвовал в Маршах. Поддерживал тех, кто под него попал и должен был заплатить кругленькую сумму. Я уже тогда знал, что сегодня меня не коснулось, но может коснуться завтра. А ведь мы тогда заставили власти пойти на попятную. Может, повторим?

- В Гомеле Мария Тарасенко с помощью профсоюза РЭП отбилась от «тунеядской» комиссии. Она через суд даже потребовала компенсацию за включение ее в базу. Какие еще есть у белорусов методы для защиты своих конституционных прав?

- Я сам активист независимого профсоюза и призывают всех вступать в них. Ведь именно независимые профсоюзы могут действительно помочь, поддержать, в отличие от официальных. Мария подала отличный пример, когда, можно сказать, встала в позу и решилась бороться с властями.

Тем не менее, я уверен, что в нашем случае действительно изменить ситуацию и добиться отмены скандальных декретов Лукашенко можно только протестами. Знаете, не точечно, а массово. И судя по последним событиям ждать осталось недолго.

- Кстати, о последних событиях. У властей сейчас обострение: вакханалия в Куропатах, обыск офиса «Белсата», рассылка «тунеядских» жировок. Почему именно сейчас?

- На мой взгляд, это предвыборная компания в исполнении Лукашенко. Еще мне кажется, что Лукашенко надоел уже даже чиновникам. Он ведь непредсказуем! Недавно вот во время подготовки к приезду Лукашенко умер чиновник Шкловского райисполкома.

Уверен, в душе они его ненавидят и создают почву для протестов. Так сказать, с помощью народных протестов хотят избавиться от диктатора.

Что касается Куропат, то это вообще болезненная тема. Такое зверство могут сотворить только истинные вандалы без царя в голове.

- Возвращаясь к жировка, уже сейчас для безработных они выросли в разу, а ведь осенью прибавится еще и отопление...

- Это может вызвать очень резкую реакцию белорусов. Откуда безработным брать эти деньги? Этот абсурд просто не укладывается в голове. Весь мир в шоке, для европейцев это вообще дикость, что безработные должны платить государству. Ведь в демократических странах совсем наоборот.

Опять же, хочу сказать, что мне уже под 60 лет. Я всю жизнь отработал, исправно платил налоги! Думаю, за эти деньги мог бы уже себе несколько коттеджей купить и шикарных машин, а теперь я безработный - «тунеядец» для комиссий.

Уже сейчас все мои знакомые плюются, другого слова тут и не употребишь, при упоминании Лукашенко и правительства. Люди действительно на грани.

Для меня удивительно, что власти не сделали выводов из горячей весны 2017-го года, когда на Марши против декрета выходили тысячи людей по всей Беларуси!

Уверен, Марш вполне могут повториться. Ведь космическая жировка отнимет львиную долю бюджета. Белорусы, может хватить содержать тунеядцев из Дроздов? Лучше потратить эти средства на своих близких и родных, себя!

Ведь собранные деньги пойдут на репрессивный аппарат, чиновникам на карман и тем, кто «при корыте». Построят очередные никому ненужные Ледовые дворцы и суды. Лукашенко на людей плевать. Главное, чтобы он сыто и комфортно жил.

Повторюсь, только протесты могут это остановить!

Терять нечего, белорусы. Человек, который уважает сам себя просто обязан отстаивать свои права, бороться, чтобы потом прямо смотреть в глаза детям или внукам, которые зададут вопрос: «А что тогда сделал ты?»

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