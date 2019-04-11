Восемь лет назад был совершен теракт в минском метро 13 11.04.2019, 9:56

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Суд и следствие до сих не смогли убедить белорусов, что наказаны действительно виновные.

11 апреля исполняется восемь лет с момента взрыва на станции «Октябрьская» Минского метрополитена.

Теракт, который случился 11 апреля 2011 года в 17.56, унес жизни 15 человек, 315 — пострадали, тяжкие телесные повреждения получили 32 человека.

Уже стало традицией в этот траурный день приносить цветы к мемориальному знаку «Река памяти» у выхода из подземки на «Октябрьской».

Фактически через сутки после теракта, вечером 12 апреля, задержали подозреваемых, 25-летнего уроженца Витебска Дмитрия Коновалова и Владислава Ковалева. Их обвинили не только в совершении теракта в метро, но и во взрывах в Витебске осенью 2005 года и в Минске 4 июля 2008 года.

Уголовное дело о теракте в метро рассматривал Верховный суд. Двух обвиняемых приговорили к смертной казни. Однако суд и следствие не смогли убедить белорусов, что наказаны действительно виновные. По одной из версии, причастными к теракту в минском метро могут быть спецслужбы Беларуси: в кадр видеозаписи агентства БелТА, сделанном сразу после взрыва в минском метро, попали четыре человека в штатском.