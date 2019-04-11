Великобритания может выйти из ЕС еще до выборов в Европарламент 11.04.2019, 9:59

До их начала Лондон еще может отказаться от «Брекзита».

Великобритания может покинуть Европейский Союз еще до выборов в Европарламент, намеченных на конец мая 2019 года. Об этом заявила премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй вскоре после того, как стало известно о достигнутой между Брюсселем и Лондоном договоренности об отсрочке "Брекзита".Отсрочка до 31 октября позволит довести до конца начавшийся процесс упорядоченного выхода Великобритании из ЕС, заявила Мэй в Брюсселе в ночь на четверг, 11 апреля. "Если нам удастся сделать это до 22 мая, нам не придется проводить выборы в Европарламент", - сообщила глава британского правительства, передает dw.com.

"В течение этого времени порядок действий будет всецело определять Соединенное Королевство", - заявил в свою очередь председатель Европейского Совета Дональд Туск. По его словам, Лондон еще может ратифицировать согласованный с ЕС договор, и тогда отсрочка будет отменена. Но у Великобритании останется возможность "переосмыслить всю стратегию "Брекзита" и отказаться от идеи выхода из Евросоюза, благодаря отсрочке она получила время для поиска "лучшего решения", заявил Туск.

Ранее 27 стран-членов ЕС на внеочередном саммите в Брюсселе договорились предоставить Лондону отсрочку для "Брекзита" до 31 октября. Тереза Мэй приняла это предложение. В июне Евросоюз проверит, прилагает ли Великобритания все необходимые усилия для "Брекзита".

Очередные выборы депутатов Европарламента пройдут с 23 по 26 мая.