«Эти предприятия будут вынуждены считаться с людьми» 1 11.04.2019, 10:00

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Белорусы возмущены деятельностью завода «Омск Карбон».

Завод «Омск Карбон» находится в «Свободной экономической зоне» Могилева. Появился смог, едкий запах, выбросы сажи – жители деревень рядом завода возмущены. Власти возмущения не понимают, сообщает «Белсат».

«Пока никакой проблемы я не вижу. То, что производства развиваются, строятся новые, создаются…»- отвечает заместитель председателя обкома природных ресурсов Константин Тепляков.

Представители местных властей и завода «Омск Карбон» согласились на диалог с жителями и экологами на площадке «Центра городских инициатив». Жители от результатов встречи не в восторге.

«Это была чисто такой разговор для сведения, для информации. А конкретных действий, которых я ожидала, я не получила», – возмущается жительница деревни Новоселки Татьяна Павловская.

Подробности — в видеосюжете.