Возмущенные минчане: Время идет, а посылок нет 9 11.04.2019, 10:27

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Иллюстрационное фото tut.by

Минчане жалуются, что еще с марта не могут получить посылки из-за границы.

В начале марта Евгений Михайлович заказал товар в Китае. На сайте, где можно отследить данные о посылках, указано, что в Беларусь его бандероль прибыла в том же месяце. Но как ее получить, мужчина не знает, пишет tut.by.

Напомним, в начале марта Белпочта стала заменять устаревший программный продукт по слежению за почтовыми отправлениями на систему ПТКС РПО — программно-технический комплекс по слежению за регистрируемыми почтовыми отправлениями. Нововведение и стало причиной сбоев. Однако 26 марта в пресс-службе предприятия сообщили, что установка завершена. Почтовые отправления, которые находятся в обработке, обещали доставить адресатам в ближайшее время.

Но читатели продолжают сообщать, что время идет, а посылок нет.

— Я жду две посылки из Китая, — описывает свою ситуацию Евгений Михайлович. — Одна из них прошла таможню в аэропорту 25 марта, вторая — 31-го, но получить их я до сих пор не могу.

С похожей ситуацией столкнулась и минчанка Александра. Она ждет 15 посылок. На сайте, где виден путь отправлений, отмечено, что последняя из них пришла в Беларусь 26 марта, но до девушки все еще не дошла.

— Моя мама ждет посылку из Украины, которая с 31 марта лежит на пункте Минск Общий, — рассказывает жительница Минска Мария. — На прошлой неделе она звонила на колл-центр Белпочты, там ей сказали: ждите.

Такой же ответ получил и Евгений Михайлович. Сколько ждать, никто не знает.

Оперативно получить комментарий в пресс-службе Белпочты не удалось.

В колл-центре предприятия на наш вопрос, почему до сих пор не пришла посылка, специалист посоветовала на всякий случай сходить с паспортом в отделение почты.

— Было внедрение нового программного продукта, возможно, это повлияло на сроки обработки, — пояснила девушка на том конце и попросила подождать еще пару дней.