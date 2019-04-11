Двое правоохранителей РФ попросили политического убежища в Украине 4 11.04.2019, 10:29

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Сообщается, что их преследуют в России за принципиальную позицию по противодействию преступности.

Двое сотрудников органов внутренних дел РФ обратились к украинским пограничникам с просьбой политического убежища в Украине.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины, передает censor.net.ua. Россияне обратились к пограничникам в пункте пропуска "Гоптовка".

"Эти граждане являются действующими сотрудниками органов внутренних дел РФ, которых преследуют в России за принципиальную позицию по противодействию преступности. Причиной, побудившей их просить политическое убежище в Украине, стало сокрытие от преследования в связи с их служебной деятельностью", - сообщают в ГПСУ.

Граждане РФ рассказали украинским пограничникам, что они "стали жертвами преследования влиятельных лиц из-за того, что пытались противодействовать распространению наркотических веществ в аптеках на участке своей ответственности".

"Русские объясняют, что лица, которые попали в поле их зрения - сотрудники полиции РФ - являются устойчивой преступной группировкой, занимающаяся распространением наркотических веществ, с четкой и разветвленной системой связей среди чиновников разного уровня во властных структурах РФ", - сообщает Госпогранслужба.

По данным пограничников, пока по ним "на территории РФ внутренней безопасностью МВД России сфабриковано и расследуется Следственным Комитетом заказное уголовное дело".

"Не надеясь на справедливое расследование в связи с заказом "сверху" они приняли решение бежать из РФ в Украину. Россияне также отметили, друзья сообщили им, что существует реальная угроза их свободе, здоровью и даже жизни", - рассказали в ГПСУ.

Отмечается, что в настоящее время проводятся соответствующие проверочные мероприятия по объективности предоставленной информации.