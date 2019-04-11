В Минске копающую метро «Алесю» за €11 миллионов достают из-под земли 3 11.04.2019, 10:38

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Фото: Павел МАРТИНЧИК/kp.by

Как строится метро с помощью проходческого щита «Алеся».

Сегодня в районе будущей станции «Ковальская слобода» на улице Жуковского начали доставать из-под земли «Алесю». Это механизированный щит, который копает метро. Tut.by узнал, почему этот этап важен для строительства подземки.

Механизированный щит «Алеся» прошел тоннель от станции метро «Вокзальная» до «Ковальской слободы», что на улице Жуковского. Сегодня, 11 апреля, машину стали поднимать из-под земли. Когда ее достанут, то перевезут в район железнодорожного вокзала, а оттуда снова пойдут в сторону Жуковского — строить тоннель, параллельный первому.

В «Минскметрострое» говорят, что от «Вокзальной» до «Ковальской слободы» щит прошел 1239 метров — такой длины тоннель. Это третий тоннель для новых станций минского метро. Два первых тоннеля щит прошел от «Вокзальной» до «Юбилейной». Третий — нынешний — от «Вокзальной» до «Ковальской Слободы».

Масса тоннелепроходческого щита — 550 тонн, длина — 94 метра. Демонтировать «Алесю» будут по частям. Сегодня из-за свай, за которыми скрывался тоннель, эффектно показался ротор.

Щит выходит в котлован с мощным грохотом и брызгами — брызжет специальный раствор, который размягчает грунт. «Алеся» показалась в котловане возле дома по Жуковского, 29. Это практически перекресток улиц Жуковского и Воронянского, где и будет новая станция «Ковальская Слобода».

Сейчас из-за работ движение по улице Жуковского на участке от Могилевской до Воронянского перекрыто — ориентировочно до 19 мая 2019 года.